Starsky & Hutch ("Starsky & Hutch") Spritzige Leinwand-Adaption der Kultserie

Als Captain Dobey (Blaxploitation-Ikone Fred Williamson) das schlagkräftige Duo auf seinen ersten gemeinsamen Fall ansetzt, können sich Ordnungsfanatiker Starsky und der sorglose Sunnyboy Hutch erst richtig beweisen. Sie sollen dem ruchlosen Drogenbaron Reese Feldman ( Vince Vaughn ) das Handwerk legen. Der arbeitet gerade an der Entwicklung einer Kokain-Sorte, die von Spürhunden nicht erschnüffelt werden kann. Mit ihrem unerschrockenen Auftreten und Kontakten zu Unterweltsgrößen, wie dem schick gestylten Huggy Bear (genial gespielt von Rapper Snoop Dogg ; Bild), gelingt es den beiden Gesetzeshütern bald, eine heiße Fährte aufzunehmen. Herrlich anachronistische Parodien, die von einem witzesprühenden Schauspiel-Team perfekt in Szene gesetzt werden, wilde Verfolgungsjagden mit dem legendären Ford Torino, sowie eine wundervolle Retro-Optik von Kameramann Barry Peterson werden nicht nur Fans der Serie in Entzücken versetzen.

Bay City in den 70er Jahren. Die beiden unterschiedlichen Cops Starsky und Hutch müssen strafweise in Bay City auf Streife gehen. Ihre ersten Einsätze verlaufen allerdings nicht nach Plan. Erst als sie auf die Spur des heimtückischen Drogenbarons Feldman kommen, entpuppen sich Starsky & Hutch als unschlagbares Team.

Das legendäre Auto

Der Reiz der Serie lag aber auch an der gekonnten Mischung von wilden Verfolgungsjagden, witzigen Schlagabtäuschen zwischen Starsky & Hutch und den oft düsteren Bildern von L.A.'s Hinterhöfen. Zahlreiche Gaststars, darunter Danny DeVito, Melanie Griffith, Suzanne Somers, Joan Collins and Philip Michael Thomas ("Miami Vice") machten in der Serie ihre Aufwartung.



Zum absoluten Kultobjekt avancierte Starskys Auto - ein roter Ford Torino mit weißen Streifen, der in einer limitierten Auflage von 1500 Stück anno 1974 auf dem Markt kam.