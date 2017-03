Cracked Zwei Brüder

In der Nachbarschaft des 67-jährigen Ed Janoski werden Eigentumswohnungen errichtet. Sämtliche Grundstücke in der Umgebung wurden dafür aufgekauft. Nur Ed weigert sich hartnäckig, dem Bauprojekt Platz zu machen und sich andernorts eine neue Wohnung zu suchen. Seit Monaten lässt Ed nichts unversucht, sein Haus behalten zu können. Als ebendort eine Bombe explodiert, die einen der Bauarbeiter schwer verletzt, soll das 'Psy Crimes'-Team die Drahtzieher hinter dem Anschlag ermitteln.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)