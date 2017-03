Adventureland ("Adventureland")

Schwungvolle Coming-of-Age-Komödie von 'Superbad'-Regisseur Greg Mottola. Jesse Eisenberg ('Die Unfassbaren', 'The Social Network') stürzt sich ins Abenteuer Leben und verliebt sich bei seinem ersten Job in einem Freizeitpark in Kollegin Kristen Stewart ('Twilight Saga'). Pop-Giganten von 'Falco' bis 'The Cure' liefern im mitreißenden Soundtrack allerbestes 80er-Feeling.