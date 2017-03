Die Toten vom Bodensee - Die Braut

Für Christian Höflinger und seine Braut Maja sollte es der schönste Tag im Leben werden, doch die traditionelle Brautentführung endet dramatisch: Die Braut wird ermordet aufgefunden. Hatte jemand etwas dagegen, dass die schöne Maja in die wohlhabende Familie Höflinger einheiratet? Oder liegt das Motiv in Majas Engagement im Naturschutz? Im Laufe der Ermittlungen enthüllen Zeiler und Oberländer eine Familientragödie, die weit in Christians Kindheit zurückgeht.