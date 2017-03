Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Das geteilte Riff

Ricky und Ella entdecken beim Spielen einen Babyhai, der sich verirrt hat. Während Ricky ihn behalten will, hält es Ella für besser, die Mutter des Babyhais ausfindig zu machen. Auch Sammy und Ray sind unterschiedlicher Meinung darüber, was mit dem Findelkind geschehen soll. Empört zieht Ray schließlich eine Grenze durchs Riff. Auf Sammys Seite müssen sich die Riffbewohner regelgetreu verhalten, auf Rays Seite dürfen sie machen, was sie wollen. Da taucht plötzlich die Mutter des Hais im Riff auf. Und sie ist stinksauer!