Eine neue Chance ("Things We Lost in the Fire")

Starbesetztes, einfühlsam inszeniertes Melodram. Oscar-Preisträgerin Halle Berry wagt mit Benicio del Toro ("Sicario") einen Neubeginn für sich und ihre Kinder. Als junge Witwe von 'Californication'-Star David Duchovny begibt sie sich dabei auf eine wahre Tour de force...

Inhalt Als ihr Mann Brian erschossen wird, bricht für Audrey Burke eine Welt zusammen. Kurzerhand bittet die junge Witwe dessen drogenabhängigen Freund Jerry, bei ihr und den beiden Kindern einzuziehen. Sie erhofft sich dadurch mit dem Verstorbenen eine stärkere Verbindung zu halten. Als Jerry sich in der Welt der heilen Familie zunehmend wohler fühlt und in der Vaterrolle immer mehr aufgeht, kommen erste Konflikte auf. Audreys Plan scheint zum Scheitern verurteilt zu sein.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

DARSTELLER

Halle Berry (Audrey Burke)

Benicio Del Toro (Jerry Sunborne)

David Duchovny (Brian Burke)

Alexis Llewellyn (Harper Burke)

Micah Berry (Dory Burke)

John Carroll Lynch (Howard Glassman)

Alison Lohman (Kelly)



REGIE

Susanne Bier



DREHBUCH

Allan Loeb



KAMERA

Tom Stern



MUSIK

Johan Söderqvist

