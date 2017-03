Für Christian Höflinger und seine Braut Maja sollte es der schönste Tag im Leben werden, doch die traditionelle Brautentführung endet dramatisch: Die Braut wird ermordet aufgefunden. Hatte jemand etwas dagegen, dass die schöne Maja in die wohlhabende Familie Höflinger einheiratet? Oder liegt das Motiv in Majas Engagement im Naturschutz? Im Laufe der Ermittlungen enthüllen Zeiler und Oberländer eine Familientragödie, die weit in Christians Kindheit zurückgeht.

Drehbuch Timo Berndt

Regie Hannu Salonen

Hauptdarsteller Matthias Koeberlin (Micha Oberländer)

Nora Waldstätten (Hannah Zeiler)

Harald Krassnitzer (Erich Höflinger)

Marion Mitterhammer (Katharina Eberle)

Hary Prinz (Thomas Komlatschek)

Inez Bjørg David (Kim Oberländer)

Sissy Höfferer (Johanna Höflinger)

Stefan Pohl (Thomas Egger)

Anna Bederke (Jule Dombrach)

Franz Hartwig (Christian Höflinger)

Johann Nikolussi (Anton Meinert)

Ingrid Mülleder (Lena Golding)