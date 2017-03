Hot In Cleveland Star Trek-Fieber

Joy ist glücklich mit ihrem neuen Freund Sean. Der Feuerwehrmann sieht nicht nur gut aus, er entpuppt sich auch als wahrer Gentleman. Als Joy herausfindet, dass Sean 'Star Trek'-Fan ist, dämpft dies allerdings ihre Begeisterung. Victorias Freund, der Schauspieler Emmett Lawson, soll in Venedig einen Preis entgegennehmen. Aus Angst, er könnte es mit der Treue nicht so genau nehmen, reist ihm Victoria nach und spioniert Emmett hinterher. Indes entwischt Melanie versehentlich das neue Haustier ihrer Chefin.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)