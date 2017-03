Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Das verrückte Spiel

Annabel erfindet ein Spiel, bei dem man mit einer Perle ein Loch in einem Holzbrett treffen muss. Die Riffbewohner sind hellauf begeistert, auch Big D., der sich diese Attraktion sogleich zunutze machen will. Er lässt Philipp und Marco alle Bretter mit Löchern zusammensuchen, eröffnet in seinem Schiffswrack ein Spiellokal und lockt die Riffbwohner zu sich. Big D. hofft, sich auf diese Weise das vereinsamte Riff problemlos unter den Nagel reißen zu können, ohne Gefahr zu laufen, dass ihn jemand daran hindert.