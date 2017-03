The Big Bang Theory Terror in der Stadt der Rosen

In Sheldons und Leonards Wohnung wurde eingebrochen. Von nun an hat Sheldon Angst davor, alleine zu Hause zu bleiben. Um seine Panikattacken in den Griff zu bekommen, sucht er ständig Pennys und Leonards Nähe - und geht beiden damit gehörig auf die Nerven. Kurzerhand beschließen Leonard und er, sich von Howard eine hochmoderne Alarmanlage installieren zu lassen. Doch der Schuss geht nach hinten los und Sheldon wird selbst Opfer des ausgeklügelten Sicherheitssystems.