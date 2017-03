Justified Bloody Harlan

Boyd will mit den Bennets Frieden schließen. Als Friedensangebot gibt er das gestohlene Geld zurück. Allerdings startet Dickie währenddessen eine Schießerei, bei der Boyds Frau verletzt wird. Daraufhin bricht ein Krieg zwischen den beiden Familien aus. Als plötzlich auch noch Loretta verschwindet, sieht sich Raylan gezwungen, einzuschreiten.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)