Tilda Apfelkern Tilda malt ein Schaf

Endlich ist Frühling! Tilda will sich so lange wie möglich im Freien aufhalten und ein altes Vorhaben verwirklichen: ein Schaf auf einer grünen Wiese malen! Ihr Freund Patrick soll für sie Modell stehen. Doch leider klappt das nicht so recht, denn aus lauter Neugierde fällt es Patrick unglaublich schwer, einfach stillzustehen.