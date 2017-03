The Big Bang Theory Fast wie Einstein

Sheldon steht vor einem schier unlösbaren physikalischen Problem. Da er Tag und Nacht an der Lösung tüftelt, leidet er bald schon unter akutem Schlafmangel. Als er kurz davor ist, den Verstand zu verlieren, erinnert sich Sheldon daran, dass Albert Einstein während der Entwicklung seiner Relativitätstheorie einen 'primitiven' Beruf ausgeübt hat. Kurzum heuert Sheldon in der 'Cheesecake Factory' an - in der Hoffnung, so endlich Inspiration zu finden. Es dauert nicht lange, bis er Penny in den Wahnsinn treibt.