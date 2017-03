Revenge Opfer

Amanda hat Emilys Laptop dazu verwendet, Conrad zu erpressen. Da die Ryan-Brüder wieder mit Conrad ins Geschäft kommen möchten, ist einer von ihnen nun hinter Jack und Amanda her. Das junge Ehepaar befindet sich während ihrer Flitterwochen gerade auf hoher See. Die Graysons geben auf einer Party Conrads Kandidatur als Gouverneur bekannt. Dort werden sie auch mit dem Umstand konfrontiert, dass Helens plötzliches Verschwinden bereits bemerkt worden ist.

