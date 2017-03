The Secret Life of the American Teenager Späte Einsicht

Nach Camilles Weggang schlägt Betty vor, ihre Stelle zu übernehmen. Leo wäre es jedoch lieber, sie würde sich um Adrian kümmern. Diese leidet immer noch sehr unter dem Verlust ihres Kindes, ist zu Tode betrübt und fühlt sich von allen unverstanden. Während Betty Adrian aufzumuntern versucht, lässt Ben seinen Frust über die miese Stimmung daheim an Ricky aus. Im Zuge der Auseinandersetzung gibt Ben zu verstehen, dass er es mittlerweile bereut, Adrian geheiratet zu haben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Anson Williams