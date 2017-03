Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Der Glücksbringer

Ricky und seine Freunde erfahren von Herrn Lulu, dass es im tieferen Wasser viel schönere Muscheln gibt als bei ihnen am Riff. Obwohl das eigentlich verboten ist, wollen sich die Kinder dort umsehen und geraten prompt in große Gefahr. Ein Titenfisch überrascht sie, außerdem gibt es ein kleines Beben. Gerade noch rechtzeitig können sich Ella und Annabel vor einem herabfallenden Felsen in Sicherheit bringen. Daraufhin ist Ella fest davon überzeugt, dass Annabel ihr Glücksbringer ist.