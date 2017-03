Dawson's Creek Auf der Kippe

Andies Freude über ihre Aufnahme in Harvard hält sich überraschenderweise in Grenzen. Um sich von ihren Problemen abzulenken, nimmt sie auf einer Feier heimlich eine von Jens Ecstacy-Pillen. Die Nebenwirkungen sind katastrophal für Andie. Ihr Medikament Nardil führt in Kombination mit der Droge zu einem lebensbedrohenden Zusammenbruch.