Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

"ZIB Flash"-Moderatorin Christiane Wassertheurer kennt sich aus in der Politik. Kabarettist Roland Düringer will selbst Politik machen. Die beiden sind am Dienstag zu Gast bei Stermann und Grissemann in Willkommen Österreich.

Vom "Benzinbruder" wandelte sich Kabarettist Roland Düringer in den letzten Jahren zum Zugfahrer. Statt Kabarett-Programmen gibt der Wiener lieber Vorträge zum Besten: "In der 'Welt wie sie ist' sind wir Menschen - als Teil der Wirklichkeit sind wir Personen, Verbraucher, Stimmvieh, Arbeitssklaven, ein Wirtschaftsfaktor", heißt es in "Weltfremd?". Der Tatendrang Roland Düringers kennt keine Grenzen. Mit seiner Partei "Meine Stimme G!LT!" will er an den kommenden Nationalratswahlen teilnehmen. Für Oktober ist die Rückkehr auf die Kabarett-Bühne geplant. Vielsagender Titel des neuen Programms: "Der Kanzler". Stermann und Grissemann sprechen am Dienstag in Willkommen Österreich mit einem Kollegen, der die ganz große Bühne sucht.



Über Politik lässt sich auch mit Christiane Wassertheurer hervorragend reden. Die ORF-Journalistin präsentiert die Kurznachrichten auf ORF. Ihre ungewöhnlichen Anmoderationen finden Anklang bei Stermann und Grissemann, die immer wieder Ausschnitte aus dem "ZIB Flash" in Willkommen Österreich zeigen. Jetzt dürfen die beiden Christiane Wassertheurer persönlich im Willkommen-Österreich-Studio begrüßen.