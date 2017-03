Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Das tiefe Loch

Big D. wird von einem riesigen Tintenfisch angegriffen. Er ist machtlos gegen ihn. Deshalb holen Marco und Phillip die Riffbewohner zu Hilfe. Sammy schafft es, den Tintenfisch von Big D.s Wrack wegzulocken. Dabei fällt er aber in ein tiefes Loch, aus dem er aus eigener Kraft nicht mehr herauskommt. Big D. ist der einzige, der klein genug wäre, um Sammy aus seiner misslichen Lage befreien zu können. Wider Erwarten ziert er sich aber - und das nur, weil Big D. ein Geheimnis hat, was er mit niemanden teilen will.