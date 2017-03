Bezaubernde Jeannie Geheimkurier Tony

Vor drei Jahren haben sich Tony und Jeannie kennengelernt. Klar, dass aus diesem Anlass eine kleine Feier vonstatten gehen wird. So ist es jedenfalls geplant. Doch leider erfährt Tony kurz zuvor, dass er just an diesem Tag für die NASA einen Geheimauftrag durchführen soll. Als er Jeannie die schlechte Nachricht überbringt, ist sie misstrauisch und beschließt, Tony nachzuspionieren.