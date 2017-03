The Big Bang Theory Mädels an der Bar

Kurz vor Weihnachten kündigt Leonards Mutter Beverly ihren Besuch an. Als Penny erfährt, dass Leonard seiner Mutter bislang ihre gemeinsame Beziehung verschwiegen hat, stellt sie ihn aufgebracht zur Rede. Doch dem nicht genug: Am Flughafen muss Leonard zu seinem Entsetzen feststellen, dass sich Sheldon und Beverly außerordentlich gut verstehen und seit längerem in Kontakt stehen.