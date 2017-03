Die Simpsons Hölle, Tod und Geister

'Schule ist die Hölle': Beim Nachsitzen entdeckt Bart mysteriöse Schriftzeichen, die ihn und Lisa wie durch Zauberhand geradewegs in die Hölle befördern. Sie landen in einer schulischen Einrichtung, in der sie sich zu beider Überraschung auf Anhieb wohl fühlen. 'Uhrwerk Gelb': Für eine Nacht lang schließt sich Homer noch einmal der brutalen Straßengang seiner Jugend an, die plant, sich durch die Nachbarschaft zu prügeln. 'Die Anderen': Schattenbilder ihrer Vergangenheit terrorisieren die Simpsons in ihrem Haus.