Die 16-jährige Musterschülerin Emma Peters hat sich heimlich ein One-Way-Ticket nach Antalya gekauft, um dort ihre große Liebe Emir wieder zu sehen. Was sie jedoch nicht ahnen kann: In Wirklichkeit wurde sie von einem Freund Emirs in eine Falle gelockt. Jack und sein Team vermuten, dass sie entführt wurde und nun von Terroristen einer Gehirnwäsche unterzogen wird. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Gary Sinise (Jack Garrett) Tyler James Williams (Monty) Daniel Henney (Matt Simmons) Alana De La Garza (Clara) Annie Funke (Mae) REGIE Matt Earl Beesley

'Die Sehnsucht und der Tod' ist die neunte und vorerst letzte Folge der ersten Staffel von "Criminal Minds: Beyond Borders". Der Sendetermin für die restlichen Folgen ist derzeit noch offen.



"Criminal Minds: Beyond Borders" ist das spannende Spin-off der Hit-Serie 'Criminal Minds' mit Gary Sinise als Leiter eines Spezialteams des FBI. Sie sollen US-Bürgern im Ausland zu Hilfe eilen, die in Verbrechen verwickelt sind. Zur Grundausstattung gehört auch ein eigener Flugjet mit allen wichtigen Geräten an Bord, der das Team an jeden Ort der Welt bringt.



