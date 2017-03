Hot In Cleveland Im falschen Licht

Victoria hat eine Rolle in einem Woody Allen-Film ergattert. Doch die Freude währt nur kurz, da der Regisseur will, dass sie für ihren Part etwas mehr Körperfülle aufweist. Nachdem Victoria als Kind so richtig dick gewesen ist, kann sie den Gedanken, wieder zuzunehmen, kaum ertragen und verzweifelt regelrecht. Indes denkt Joy darüber nach, ihren Studienabschluss nachzuholen. Ihr missfällt jedoch, dass ihre Studienkollegen allesamt viel jünger sind als sie selbst.



