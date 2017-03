Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Der perfekte Ozean

Ella ist verärgert. Sie hat genug davon, dass sich immer alle streiten. Und dann wird sie auch noch von Herrn Lulu zu Unrecht bestraft! Gereizt schwimmt Ella durchs Riff, da erspät sie plötzlich ein Kraken-Baby. Als sie ihm neugierig folgt, fällt Ella in ein Tunnel, das sie in eine andere Dimension befördert. Alles sieht dort aus wie an ihrem Riff, doch sind hier alle viel netter zueinander und halten sich an Ellas Regeln. Obwohl ihr diese Welt zu Beginn sehr gefällt, fühlt Ella sich schon bald eingesperrt und langweilt sich.