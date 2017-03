Die Goldbergs Kämpf dich durch

Murray will Adam für Eishockey begeistern. Um seinen Vater zu beeindrucken willigt Adam ein und gibt sein Bestes, doch mit mangelndem Erfolg. Ganz im Gegensatz zu seinem Bruder Barry, der ein richtiges Naturtalent ist. Inzwischen lernt Erica für ihre Collegeaufnahmeprüfungen. Dabei wird sie tatkräftig von ihrer Mutter Beverly unterstützt. Bis Beverly erkennen muss, dass Erica nach Stanford gehen will, das tausende Kilometer entfernt ist.

