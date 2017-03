Hot In Cleveland Baby Wilbur

Die Freundinnen staunen nicht schlecht, als sie an ihrer Türschwelle ein abgelegtes Kind vorfinden. Bald stellt sich heraus, dass der Kleine das Ergebnis eines One-Night-Stands von Joys Sohn Owen ist. Da er sich nicht ausreichend um den Buben kümmern kann, wollen Joy und ihre Freundinnen als Babysitter einspringen, sofern sich Owen bereit erklärt, dauerhaft nach Cleveland zu ziehen. Melanie wird ein Job in einer PR-Agentur angeboten. Als sie ihren neuen Boss kennenlernt, verliebt sie sich sogleich Hals über Kopf in ihn.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)