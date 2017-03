Unforgettable Das Klassentreffen

Da Carrie an ihre Schulzeit keine guten Erinnerungen hat, geht sie nur widerwillig zu ihrem Klassentreffen. Und Al hat sich bereit erklärt, sie zu begleiten. Erst als ihr alter Klassenkamerad Tommy Garland tot auf der Party aufgefunden wird, ist Carrie wieder voll in ihrem Element. Carrie erkennt, dass der Mord mit dem Todesfall von Vicky Lannister vor 22 Jahren zusammen hängen muss. Damals starb ihre Klassenkollegin Vicky bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Nun muss Carrie versuchen, sich an alle wichtigen Ereignisse von damals wieder zu erinnern.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)