The Millers Die Lollipop-Frage

Nathan hat die Ehre, den Basketball-Star und Kinderbuchautor Metta World Peace zu interviewen. Doch ausgerechnet an diesem wichtigen Tag verschläft er. Als er an der Tankstelle bezahlen möchte, steht in der Schlange ein Mädchen vor ihm, das sich einfach nicht entscheiden kann, welchen Lolli es gerne hätte. Da Nathan unter Zeitdruck steht, wird er nervös und schreit das Mädchen an. Kurze Zeit später stellt sich heraus, dass ausgerechnet Nathans Interviewpartner Metta der Vater der jungen Dame ist.