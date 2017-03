Supernatural Wie die Zeit vergeht

Sam und Dean staunen nicht schlecht, als unvermittelt ein Fremder durch die Schranktür in ihr Zimmer stürzt. Der Mann behauptet, ihr Großvater Henry zu sein. Er sei auf der Flucht vor der Dämonin Abaddon durch die Zeit gereist. Abaddon will den Schlüssel zu allen magischen Geheimnissen der Welt in ihren Besitz bringen. Obwohl Dean und Sam skeptisch sind, beschließen sie, Henry zu helfen.