Vaterfreuden Vergnügliche Romantikkomödie

Nach einem schmerzhaft folgenschweren Frettchenbiss ändert der überzeugte Single Matthias Schweighöfer überraschend seine Einstellung zum Thema Vaterfreuden. Hals über Kopf verliebt er sich in Isabell Polak als potenzielle Mutter seines Kindes - diese hat natürlich ganz andere Pläne. Perfekt getimte Situationskomik garantiert beste Unterhaltung!

In seinem dritten Regiestreich (nach "What a Man"(2011) und "Schlussmacher"(2013)) übernahm Multitalent Matthias Schweighöfer (inzwischen 36 und zweifacher Familienvater) auch gleich wieder die Hauptrolle und setzt auf sein bewährtes Erfolgsrezept aus luftig-leichten RomCom-Elementen, spritzigen Dialogen, perfektem Timing und vergnüglicher Situationskomik. Mit dabei in seinem turbulenten Beziehungsspaß sind altbekannte Schweighöfer-Mitstreiter wie Detlev Buck, Friedrich Mücke ("Friendship!"), Sänger/Schauspieler Tom Beck ("Schlussmacher") aber auch Neuzugänge wie Katharina Schüttler ("Unsere Mütter, unsere Väter"), Isabell Polak und Emilia Schüle ("Freche Mädchen").