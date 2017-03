Beste Freunde Fahri Yardim ('CopStories', Alemanya') und Milan Peschel ('Der Nanny') schwindeln sich in Therapiegruppen, um Frauenherzen zu erobern. Marie Bäumer will das unverschämt charmante Duo aufdecken - ausgerechnet, als echte Gefühle ins Spiel kommen.

Regisseur Anno Saul ("Kebab Connection") dringt mit seinem leichtfüßigen Romantikspaß in das bisher unerforschte Comedy-Gebiet 'Familienaufstellung' vor und fand in Fahri Yardim (Hamburger "Tatort"-Kommissar) und Milan Peschel ("Schlussmacher" - am 17.3. um 20:15 Uhr auf ORFeins) ein kongeniales Buddy-Gespann, das nicht gegensätzlicher sein könnte.

Der knuffig-sanftäugige Yardim mimt den liebeskranken Daniel, der jüngst von seiner Freundin (Josefine Preuß) verlassen wurde und sich sehnlichst eine Beziehung wünscht. Schweighöfer-Sidekick Milan Peschel, einmal ganz gegen den Strich besetzt, ist Womanizer Thomas, der seinen Freund Daniel überredet, in eine Gruppentherapie zu gehen - um Frauen kennenzulernen. Und tatsächlich können sie sich bereits nach der ersten Familienaufstellung zu ihren Aufriss-Erfolgen beglückwünschen. Von nun an gehen die beiden Profi-Verführer methodisch an die Sache, passen Outfits und Lebensläufe den Gruppen an und machen aus ihren Therapiecrashs einen richtigen Sport. Tragische Geschichten finden besonders gut Anklang bei den Damen und erhöhen ihre Eroberungsquote. Doch da kommt ihnen die attraktive Teilnehmerin Sylvie auf die Schliche und droht, sie auffliegen zu lassen. Für Daniel eine Katastrophe, da er sich doch gerade in die süße Bernadette bei einem Seminar verguckt hat...