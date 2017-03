Rookie Blue Zwei seltsame Paare

Während Dov entsetzt erfährt, dass seine Affäre ganz in seiner Nähe arbeitet, wird Andy mit Swareks neuer Freundin Cruz auf Streife geschickt. Bei einem Routineeinsatz zerstört eine psychisch labile Frau ihr Fahrzeug. Andy kennt die Dame und versichert, dass sie keine Probleme mehr machen wird. Als Cruz Zweifel anmeldet, reißt Andy prompt die Geduld. Derweil jagen ihre Kollegen einen Räuber, der allerorts Angst und Schrecken verbreitet. Ausgerechnet Dov und Chloe müssen in dem Fall zusammenarbeiten.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)