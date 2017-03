Ein teuer gekleideter, vor Hass bebender Mann stößt eine elegante junge Dame in den dichten Abendverkehr der Ringstraße. Verletzt überlebt sie die Attacke. Anzeige erstattet sie keine. Der Industrielle Rink ist gefährlich seit er schizophrene Schübe erlebt. Die Dame, Eva, arbeitet als Luxusprostituierte. Rink ist einer ihrer Kunden. Rinks Ehefrau Clara wendet sich an Brock. Er soll helfen. Nach der ersten Begegnung mit Rink verschwindet der spurlos. Seine Absicht ist klar. Er wird Eva umbringen. So bald wie möglich.

Drehbuch Martin Ambrosch

Regie Andreas Prochaska

Hauptdarsteller Heino Ferch (Richard Brock)

Julia Koschitz (Clara Rink)

Mavie Hörbiger (Eva Faller)

Benjamin Sadler (Johannes Rink)

Harald Schrott (Peter Bode)

Matthias Hack (Fritz Stadler)

Sabrina Reiter (Petra Brock)

Gerhard Liebmann (Claus Tauber)