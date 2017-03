Rookie Blue Mut zur Wahrheit

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle fördert Überraschendes zutage: Im Kofferraum eines vor der Polizei geflohenen Fahrzeuglenkers stoßen Andy und Gail auf einen gefesselten Teenager. Dieser gibt an, Vollwaise und in bester Verfassung zu sein. Erst nach und nach stellt sich heraus, was der junge Mann tatsächlich im Kofferraum zu suchen hatte. Ein Ex-Gangmitglied, das wegen Mordverdachts verhaftet wird, entpuppt sich derweil selbst als Opfer. Auf den Gangster hätte offenbar ein Anschlag verübt werden sollen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)