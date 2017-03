Cracked Verlorene Gesichter

Mit knapper Not überlebt Lebensmittelhändler Idaris John eine Messerattacke in seinem Geschäft. Der flüchtige Täter hat beste Chancen, straffrei davonzukommen. Idaris leidet seit vier Jahren an Prosopagnosie, sogenannter Gesichtsblindheit. Er kann Menschen nicht an ihren optischen Merkmalen wiedererkennen. Der Fall verkompliziert sich, als zutage tritt, dass Idaris vor seiner Flucht nach Kanada ein Kriegsverbrecher gewesen ist, der im Kongo eine Armee von Kindersoldaten ausgebildet hat.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)