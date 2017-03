James Bond - Der Mann mit dem goldenen Colt ("The Man with the Golden Gun")

In Roger Moores zweitem Auftrag als 007 muss er die Welt vor Gangster Scaramanga (Christopher Lee) retten, der das Kernstück einer revolutionären Energieanlage in seinen Besitz gebracht hat...

"Die Zwei"-Serienstar Roger Moore trat mit reifen 45 Jahren mit seinem Bond-Erstling "Leben und sterben lassen" in die Fußstapfen seines übermächtig scheinenden Vorgängers Sean Connery. Bereits 1974 gelang es ihm mit seinem zweiten Bond-Auftritt der Figur unverwechselbare eigene Züge zu verleihen. Ihm zur Seite als Bond-Girls stehen die schöne Schwedin Britt Ekland, Peter Sellers Gattin von 1964-68 und Ex-Freundin von Rod Stewart, und ihre Landsmännin Maud Adams, die in insgesamt drei Bond-Filmen dem Superagenten das Leben schwer macht.



Als Gegenspieler des britischen Starspions trat "Dracula" Christopher Lee auf den Plan. Regisseur Guy Hamilton inszenierte mit "James Bond - Der Mann mit dem goldenen Colt" bereits sein viertes 007-Abenteuer. Die beeindruckenden Außenaufnahmen entstanden in England, Thailand und Hongkong.

Ein "neuer" Bond Mit zwölf Millionen Dollar blieb auch das Budget dieses Bond-Films der Tradition treu, das jeweils vorangegangene zu überflügeln. Dafür lockte das aufwendige Filmspektakel aber auch 70 Millionen Menschen weltweit in die Kinos. Sie alle dürften an James Bonds neuem Image Geschmack gefunden haben. Der neue Bond wurde - sogar von den eigenen Werbetextern - häufiger mit einem freundlichen Comicstrip-Helden verglichen als mit der "Todesmaschine" aus vergangenen Connery-Tagen. Und Roger Moore genoss es offenbar, den sympathischen Tausendsassa zu verkörpern, dem in jeder Minute anzumerken ist, dass er sich selbst und die eigenen Bravourstücke nicht ernst nehmen kann.

Inhalt James Bond, Geheimagent ihrer britischen Majestät, weiß, was eine goldene Pistolenkugel mit der Nummer 007 zu bedeuten hat. Es ist die Kampfansage des berüchtigten Killers Scaramanga. Über Hongkong, Macao und Bangkok führt die Jagd nach dem Bösewicht, der das Kernstück einer Sonnenenergieanlage in seinen Besitz gebracht hat.

DARSTELLER Roger Moore (James Bond)

Christopher Lee (Scaramanga)

Britt Ekland (Mary Goodnight)

Maud Adams (Andrea)

Herve Villechaize (Schnickschnack)

REGIE Guy Hamilton