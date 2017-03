Maximilian - Der Brautzug zur Macht

Die historische Begleitdokumentation zur Fernsehserie: Maximilian I. im Gespräch mit seiner Tochter Margarete. Sie erinnern sich an Begebenheiten, an private und historische Ereignisse aus seinem Leben. Die Kindheit in der belagerten Wiener Hofburg, die vielen Turniere in der Jugend, die berühmte Brautfahrt nach Burgund zu Maria aus dem Hause Valois, die verstorbene Mutter von Margarete. Eine Familiengeschichte, die eng mit dem Aufstieg des Hauses Habsburg zur europäischen Großmacht zu tun hat.

Die Dokumentation zeigt durch Filmausschnitte der TV-Serie, eigens gedrehten Spielszenen und dokumentarischen Elementen die Geschichte von Maximilian und dem Habsburgerreich zu seiner Zeit, die in der Serie nicht oder nur unvollständig abgedeckt werden.

Eine Dokumentation von Manfred Corrine