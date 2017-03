Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Die Schildkrötenbabys

Coralia, eine alte Freundin von Sammy, kommt an den Strand, um ihre Eier zu legen. Sammy zeigt ihr ein sicheres Plätzchen. Doch er hat nicht mit den Möven gerechnet. Diesen gelingt es, die Eier zu stehlen. Mit dem Essen der Eier wollen sie aber bis zum Schlüpfen zuwarten, dann schmecken sie nämlich am Besten. Doch als es soweit ist, passiert das Unerwartete: Kaum wird Hayo der Schildkrötenbabys ansichtig, schließt er sie fest in sein Herz und verteidigt sie fortan erbittert vor seinen Artegenossen.