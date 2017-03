Hot In Cleveland Nächste Ausfahrt Vegas

Alle freuen sich schon auf die Hochzeit von Joy und Bob in Paris. Beim Junggesellinnen-Abschied eröffnet Victoria ihren Freundinnen, dass sie wieder nach L.A. ziehen will. Da erfahren Joy und Bob, dass sie eine Zusage für das Baby von der Adoptionagentur bekommen habe. Sofort machen sich alle auf den Weg nach Las Vegas.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)