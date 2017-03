Das Dschungelbuch Der Sternenstein

Der kleine Elefant Appu will von seinem Vater Hathi endlich als Erwachsener behandelt werden. Bei den Elefanten gilt man jedoch als erwachsen, wenn man einen Stein so hoch in den Himmel werfen kann, dass dieser dort als Stern bleibt. Appu beginnt daraufhin, fleißig zu üben. Beim Steinewerfen entfernt er sich jedoch von der Lichtung und verliert schließlich die Orientierung. Als er im Sumpf stecken bleibt, befindet sich Appu in größter Gefahr.