Warm Bodies ("Warm Bodies") Romantische Zombie-Komödie

Zombie Nicholas Hoult ("X-Men") wirkt durch die Liebe zum menschlichen Teenie Teresa Palmer wie ausgewechselt. Die etwas andere Liebesgeschichte mit einem romantischen Blick auf die heitere Seite der Zombie-Apokalypse. Deutsch/Englisch!

11 Jahre nach seinem Auftritt als etwas seltsamer Junge an der Seite von Hugh Grant in der Nick-Hornby-Verfilmung "About a Boy - Der Tag der toten Ente" schwingt sich Nicholas Hoult als verliebter Zombie R in der Horrorgroteske des hippen jungen Filmemachers Jonathan Levine ("50/50") zum Beschützer seiner sehr lebendigen großen Liebe Teresa Palmer ("Ich bin Nummer Vier") auf. Ihr Vater John Malkovich als Commander der letzten menschlichen Festung goutiert deren Romanze jedoch weniger - er will nichts anderes, als jedem einzelnen Zombie den Garaus zu machen.

Die humorvolle Liebesgeschichte zwischen einem selbstzweifelnden Teenage-Zombie und seiner menschlichen Freundin hat es so im Kino noch nie gegeben. Ursprünglich wurde der Roman, auf den der Film basiert, als siebenseitige Kurzgeschichte mit dem Titel „I am a Zombie filled with Love“ im Internet veröffentlicht. Autor Isaac Marion fand von seiner Online-Leserschaft so viel Zuspruch, dass er die Geschichte erweiterte und 2010 als Roman herausgab. Regisseur Jonathan Levine war von der Originalität der Story begeistert und verfasste gleich das Drehbuch dazu. Für seinen untoten Romeo fand er in dem britischen Jungstar Nicholas Hoult, inzwischen 27, die Idealbesetzung, den Part der übersprudelnden Julie übernahm die australische Nachwuchsschaupielerin Teresa Palmer. Für die Rolle von Julies dogmatischem Vater konnte die Produktion Hollywood-Topstar John Malkovich als General Grigio verpflichten. Hauptdrehort war Montreal.

Inhalt Zombie R ist anders als seine untoten Kollegen. Um nicht zum knochentrockenen 'Boney' zu verkommen, hört er Pop-Songs. Als er sich auf Beutefang in die bezaubernde Julie verschaut, ist es um ihn geschehen. Kaum hat diese ihre Furcht vor dem blassen Burschen abgelegt, entdeckt auch sie Besonderes an ihm. Tatsächlich zeigt R Gefühle. Mit seinem wieder einsetzenden Herzschlag bewirkt er unter den Zombies eine regelrechte Epidemie. Unbeirrt davon, wollen die skelettartigen Boneys das Liebesglück der beiden zerstören.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / englisch)

DARSTELLER Nicholas Hoult (R)

Teresa Palmer (Julie)

John Malkovich (General Grigio)

Rob Corddry (M)

Dave Franco (Perry Kelvin)

Analeigh Tipton (Nora)

REGIE und DREHBUCH Jonathan Levine