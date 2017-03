Rubinrot

Auftakt des schwungvollen Zeitreiseabenteuers nach der Bestseller-Trilogie von Kerstin Gier. Maria Ehrich und Jannis Niewöhner jagen durch die Epochen. In modernen wie historischen Zeiten versuchen sie das Familiengeheimnis um den roten Rubin zu lösen. Eine gefährliche Mission, besonders wenn Liebe ins Spiel kommt!



Gwendolyn ist ein ganz normaler Teenager - rebellisch, frech und genervt von all den Familiengeheimnissen ihrer Verwandten. Mit sechzehn Jahren ändert sich ihr Leben schlagartig. Plötzlich steht sie im London der letzten Jahrhundertwende. Aufgrund eines speziellen Gens hat sie die Gabe, durch die Zeit zu reisen. So stürzt sie sich von einem Abenteuer ins nächste und will schließlich das Geheimnis des roten Rubins lüften. Ausgerechnet Gideon, der arrogante Freund ihrer Cousine Charlotte, wird ihr zur Seite gestellt. Noch weiß Gwendolyn nicht, dass man sich zwischen den Zeiten nicht verlieben sollte.