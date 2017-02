Justified Tag der Abrechnung

Raylans Tante Helen wird in ihrem Haus erschossen aufgefunden. Daraufhin beginnt Raylan eine erbarmungslose Jagd nach dem Killer. Doch nicht nur Raylan ist hinter ihm her, auch sein Vater Arlo will Rache nehmen. Die Spur führt bald zu Dickie. Doch hat er Helen wirklich ermordet?



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)