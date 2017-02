Revenge Vereinigung

Es ist soweit, Amanda and Jack geben sich das Ja-Wort. Während die beiden vorm Altar die Ringe tauschen, packt Emily die Wehmut. Es schmerzt sie, dass ihr Jugendschwarm eine andere heiratet, zumal Emily mit Aiden gerade alles andere als rosige Zeiten durchlebt. Geschäftlich muss Jack um den Verlust seiner Bar fürchten. Doch Amanda beweist Nervenstärke und bietet Jacks Widersacher Conrad mutig die Stirn. Indes gerät Helen in einen gemeinen Hinterhalt, als sie Victoria unter Druck setzt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)