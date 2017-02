Soko Donau Mörderspiel

Sehr gegen seinen Willen nehmen Dirnberger und seine Frau Barbara an einem Mörderspiel in einer noblen Villa teil. Doch aus dem Spiel wird bitterer Ernst, als der Hausherr, der die "Leiche" spielt, tatsächlich tot aufgefunden wird.



Die skurrile Runde der Verdächtigen besteht aus Haushälterin, ihrem kurz vor der Priesterweihe stehendem Pflegesohn, einem befreundeten Politiker, der Sekretärin und ehemals Geliebten des Toten, seiner Krimi-schreibenden Ehefrau und seiner Tochter aus erster Ehe. Jeder von ihnen hätte einen guten Grund gehabt den Mord zu begehen. Doch auf was unsere Ermittler dann kommen, ist für alle überraschend.



Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF