Charmante, herzerfrischend lebenslustige Zeichentrickserie nach Motiven des gleichnamigen Kinderbuch-Bestsellers von Andreas A. Schmachtl.



Marmelade und Freundschaft - für Tilda gehört beides untrennbar zusammen! Die weiße Kirchenmaus liebt Kochen über alles, greift mit Mut, Kraft und Ideenreichtum ihren Freunden blitzschnell unter die Arme und meistert tadellos jede noch so heikle Lebenslage! In ihrem kleinen Dorf hinter den Hügeln ist Tilda für alle eine große Stütze, nur Bügeln mag sie nicht. Zu Tildas dicksten Freunden zählen der gute alte Igel Rupert, Postmaus Molly, die Eichhörnchenzwillinge Billy und Benny sowie Tildas Mitbewohnerin Schnecki und Rotkelchen Robin.



Heute:



Tilda näht um die Wette

Aufgeregt schneit Postmaus Molly frühmorgens bei Tilda zur Tür herein. Wie sie erfahren hat, soll dieses Jahr wieder ein Nähwettbewerb stattfinden. Molly kann es kaum erwarten, allen zu zeigen, wie gut sie handarbeiten kann. Als Tilda und Molly Wolle kaufen gehen, treffen sie ihre Nachbarn, die auch am Wettbewerb teilnehmen. Leider aber näht jeder für sich allein, sodass der Spaß fast auf der Strecke bleibt.