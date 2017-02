ORF-Premiere: Mädelsabend ("Walk of Shame") Turbulente Großstadt-Komödie

TV-Moderatorin Elizabeth Banks verliert beim Mädelsabend völlig die Kontrolle und verbringt die Nacht mit einem attraktiven Unbekannten. Am nächsten Morgen steht ihr Leben kopf. Auf High Heels startet sie eine turbulente Odyssee ans andere Ende von L.A. und stolpert von einem Abenteuer ins nächste.

Nach einem feuchtfröhlichen Abend mit ihren Freundinnen landet Journalistin Meghan (Elizabeth Banks) im Bett eines charmanten Fremden (James Marsden - "27 Dresses") - mitten in einer wenig vertrauenserweckenden Gegend von L.A.. Am nächsten Morgen startet sie total verkatert im knallengen gelben Minikleid und auf High Heels den 'Walk of Shame' (Originaltitel) quer durch downton L.A., um rechtzeitig zum Bewerbungsgespräch für ihren Traumjob zu erscheinen.

Für seine Mädelskomödie ganz im Stil vom "Hangover"-Humor konnte sich Drehbuchautor und Regisseur Steven Brill ganz auf seinen multitalentierten Star Elizabeth Banks ("Die Tribute von Panem"-Reihe) verlassen, die sich mit vollem Körpereinsatz und großartigem Comic Timing auf das slapstickreiche Abenteuer im Großstadtdschungel L.A. einlässt.



In dem temporeichen Großstadtspaß darf Elizabeth Banks (wurde am 10. Februar 43 Jahre alt) wieder ihr komödiantisches Talent zum Besten geben, das sie bereits in "Zack and Miri make a Porno" (mit Seth Rogen) oder Episodenrollen in den Serienhits "Modern Family" und "30 Rock" zeigen durfte und ihr bislang drei Emmy-Nominierungen einbrachte. Das 1,64m blonde Energiebündel stammt aus Massachussetts, ist seit 2003 mit dem Sportjournalisten Max Handelman verheiratet und hat zwei Kinder mit ihm.



Im Jahr 2015 ließ sie erstmals als Regisseurin eines Spielfilms aufhorchen - und zwar mit der ebenso erfolgreichen Fortsetzung des A-Cappella-Überraschunghits "Pitch Perfect".

Derzeit ist sie mit Dreharbeiten zum dritten Teil "Pitch Perfect 3", diesmal 'nur' als Schauspielerin, beschäftigt.

