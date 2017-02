Die Goldbergs Ein Goldberg verzweifelt nie

Adam liebt den Film 'The Goonies'. Er möchte auch mit seinen Freunden als eingeschweißte Bande Abenteuer erleben. Die erste Schatzsuche geht völlig schief und Adam wird ausgelacht. Doch dann wendet sich sein Großvater an ihn. Denn Pops hat den Schmuck seiner verstorbenen Frau verlegt und braucht Hilfe.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)