Fresh Off The Boat Hochzeitstag im Autohaus

Louis will Jessica ein neues Auto zum Hochzeitstag schenken, genau so wie in ihren Flitterwochen. Jessica muss Louis nun ihren Verhandlungsfehler gestehen, den sie beim Kauf ihres ersten gemeinsamen Autos gemacht hat. Sie fühlt sich als Versagerin und möchte deshalb nie wieder ein Autohaus betreten. Louis kann das nicht akzeptieren. Währenddessen verkauft Eddie Evans geliebte Plüschtiere, um die langersehnte Wasserrutsche kaufen zu können.